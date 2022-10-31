Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На белгородского журналиста Владимира Бабина подали несколько заявлений в полицию

31 октября 14:53
Фото: 1MI
Согласно информации от наших источников, как минимум три заявления поступило в полицию на журналиста.

Известно, что заявление в полицию направила активистка Екатерина Долгова с требованием провести проверку и дать оценку публикациям Владимира Бабина.

Мерзость и подлость проявленная в отношении белгородских военнопленных с целью дискредитировать армию РФ, обвинения в отношении их родных со стороны пожилого блогера перешли все грани дозволенного.
Екатерина Долгова

В настоящий момент известно как минимум о трёх заявлениях в полицию на Владимира Бабина. Согласно данным наших источников, некоторые заявления касаются поста, в котором перечисляются якобы нацистские информационные ресурсы в белгородских соцсетях.

Получить комментарий о поступивших заявлениях и их количестве в белгородском УМВД редакции «Бел.Ру» не удалось.

Напомним, что на Владимира Бабина также подали заявление из-за постов про пленных. На днях Бабин опубликовал несколько материалов про российских военнопленных, назвав трусами, бомжами и предателями тех, кто сдался сам. Также мужчина призвал не помогать семьям таких пленных.

Читайте также:
Кто такой Владимир Бабин и чем он известен в Белгородской областиБабин, назвавший трусами сдавшихся в плен белгородцев, рассказал о службе сынаНа белгородца Владимира Бабина написали заявление в полицию из-за постов про пленных
#Полиция#Заявление#Пост#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
Жителям Журавлёвки, Нехотеевки и Середы хотят построить новые дома вместо разрушенных
Вчера, 19:37
В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде
Сегодня, 09:03
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Вячеслав Гладков постарается, чтобы срочники не попали в горячие точки
Сегодня, 00:57
Опрос: Как вы относитесь к уходу с поста мэра Белгорода?
Вчера, 13:57
Не оправдал ожиданий: мэр Белгорода написал заявление об уходе с должности
Вчера, 12:05