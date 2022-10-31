Известно, что заявление в полицию направила активистка Екатерина Долгова с требованием провести проверку и дать оценку публикациям Владимира Бабина.
Мерзость и подлость проявленная в отношении белгородских военнопленных с целью дискредитировать армию РФ, обвинения в отношении их родных со стороны пожилого блогера перешли все грани дозволенного.
Екатерина Долгова
В настоящий момент известно как минимум о трёх заявлениях в полицию на Владимира Бабина. Согласно данным наших источников, некоторые заявления касаются поста, в котором перечисляются якобы нацистские информационные ресурсы в белгородских соцсетях.
Получить комментарий о поступивших заявлениях и их количестве в белгородском УМВД редакции «Бел.Ру» не удалось.
Напомним, что на Владимира Бабина также подали заявление из-за постов про пленных. На днях Бабин опубликовал несколько материалов про российских военнопленных, назвав трусами, бомжами и предателями тех, кто сдался сам. Также мужчина призвал не помогать семьям таких пленных.