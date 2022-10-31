Напомним, что на Владимира Бабина также подали заявление из-за постов про пленных. На днях Бабин опубликовал несколько материалов про российских военнопленных, назвав трусами, бомжами и предателями тех, кто сдался сам. Также мужчина призвал не помогать семьям таких пленных.