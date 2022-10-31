Металлоинвест стал обладателем Гран-при премии «Лидер конкурентных закупок»

«Металлоинвест строит бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития и стремится работать с партнерами, которые разделяют наши подходы. Разработанная нами и реализованная совместно с B2B-Center единая методика аккредитации поставщиков по принципам ESG – эффективный инструмент для создания устойчивой цепочки поставок, – рассказала директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко. – Уже около 45% наших закупок обеспечивается поставщиками, прошедшими ESG-оценку. Новый релиз анкеты, выпущенный осенью 2022 года и детализирующий вопросы для крупного бизнеса и объектов МСП, позволит более четко увидеть и оценить реальный вклад наших поставщиков в области устойчивого развития. Мы видим большой интерес к этой и другим нашим разработкам со стороны коллег по отрасли и рынка в целом».