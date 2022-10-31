Лучшие сотрудники автотракторного управления Лебединского ГОКа отмечены наградами

«Первые самосвалы белорусского производства появились на нашем предприятии в 1967 году, – прокомментировал начальник автотракторного управления Лебединского ГОКа Виктор Соколов. – Мы высоко ценим профессионализм сотрудников БелАЗа, взаимопонимание и готовность к прямому и открытому диалогу со стороны одного из ведущих производителей горнотранспортной техники».