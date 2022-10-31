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Лучшие сотрудники автотракторного управления Лебединского ГОКа отмечены наградами

31 октября 14:07
Фото: Лебединский ГОК
Шесть работников автотракторного управления Лебединского горно-обогатительного комбината (входит в компанию «Металлоинвест») отмечены наградами за безупречный труд и высокие производственные показатели в рамках учрежденной БелАЗом премии «История партнёрства».

Памятные подарки получили водители Александр Калиновский, Ариф Седмамбетов и Роман Дорошев, а также работники центра технологического обслуживания и ремонтов АТУ Валерий Нестеренко, Владимир Пожидаев и Алексей Тиняков.

«Первые самосвалы белорусского производства появились на нашем предприятии в 1967 году, – прокомментировал начальник автотракторного управления Лебединского ГОКа Виктор Соколов. – Мы высоко ценим профессионализм сотрудников БелАЗа, взаимопонимание и готовность к прямому и открытому диалогу со стороны одного из ведущих производителей горнотранспортной техники».

«Наша премия «История партнёрства БелАЗ» нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с предприятиями Металлоинвеста, – отметила Татьяна Гаврильченко, официальный представитель ОАО «БЕЛАЗ» – начальник обособленного подразделения ООО «Автотехинмаш» (г. Губкин). – Здесь трудятся высококлассные специалисты и мастера – водители, механики, ремонтники. Мы рады возможности отметить лучших из них».

Фото: Лебединский ГОК

Сегодня на комбинате эксплуатируется более 70 единиц современной техники БелАЗ. В том числе, 26 высокопроизводительных 220-тонных автосамосвалов, 27 автомобилей грузоподъемностью от 30 до 130 тонн, поливо-оросительные машины, тягачи, штанговозы и другая специальная техника.

#Общество#Белгородская область
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