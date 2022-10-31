Кто такой Владимир Бабин и чем он известен в Белгородской области

Причины было как минимум две. Первая — резкие высказывания главреда «Голоса Белогорья» задели честь и достоинство чиновника, за что Владимиру Ивановичу пришлось заплатить немалые деньги. Вторая — машину журналиста подожгли. И, вероятнее всего, как тогда написал сам Бабин, сделали это из-за его публикаций.
Кто же такой Владимир Иванович Бабин, почему некоторые жители Белгородской области считают его великим, а другие на дух не переносят, рассказываем в этом материале.
Как нам удалось узнать из открытых источников, Владимир Бабин родился 24 сентября 1952 года в Белгороде. В детстве он жил в самом центре города — на Свято-Троицком бульваре (ранее ул. Ленина). Бабин сначала окончил школу с медалью, а затем выпустился из Харьковского государственного университета, получив диплом с отличием.
Свой первый рабочий опыт получил в Вычислительном центре статистического управления Белгородской области, где впоследствии дорос до должности старшего инженера. Но не прошло и 10 лет, как Владимир Бабин решил кардинально сменить сферу деятельности. Уже в 1984 году белгородец устроился в редакцию газеты «Белгородская правда» на должность корреспондента отдела писем.
В 1990 году, как уточняет «Союз белгородских писателей», Владимир Иванович стал инициатором создания газеты «Наш Белгород», а позже — и её главредом. Затем Бабин вошёл в состав Союза журналистов СССР, а затем — Союза журналистов России. В 2005 году мужчина основал и возглавил газету «Голос Белогорья», трудясь и по сей день в должности главного редактора.
Он стал главредом портала «Литературная Белгородчина», успел поработать внештатным корреспондентом федеральных газет «Известия», «Неделя», «Правда», написал множество книг в прозе, сборник стихов и выпустил альманах «Белые кручи». В одной из публикаций на сайте белгородского факультета журналистики Владимира Бабина описывают так: «Журналист со стажем, пиармен, редактор независимой газеты с тиражом в пять тысяч экземпляров». Кроме всего прочего, сейчас он активно ведёт социальные сети.
За что можно не любить такую фигуру? Стоит зайти на страничку Владимира Ивановича, к примеру, во «ВКонтакте», и многим всё станет ясно. Журналист не стесняется в резких выражениях. Как ранее утверждал сам Бабин, «журналист субъективен по определению». Одной из последних публикаций, вызвавших большой общественный резонанс, стал его пост о белгородцах, попавших в плен, которых он назвал трусами и бомжами.
Кто-то подумает, что это смело, у других же подобные посты не вызывают ничего, кроме возмущения и желания написать заявление в полицию.