Кто такой Владимир Бабин и чем он известен в Белгородской области

За что можно не любить такую фигуру? Стоит зайти на страничку Владимира Ивановича, к примеру, во «ВКонтакте», и многим всё станет ясно. Журналист не стесняется в резких выражениях. Как ранее утверждал сам Бабин, «журналист субъективен по определению». Одной из последних публикаций, вызвавших большой общественный резонанс, стал его пост о белгородцах, попавших в плен, которых он назвал трусами и бомжами.