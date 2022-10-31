Каждый россиянин может получить новую профессию по программе «Содействие занятости»

Больше всего заявок было подано на курсы «Менеджер маркетплейса» (9 040 человек) и «Государственное и муниципальное управление» (4 214 слушателей). Тройку лидеров замыкает направление «Аналитик данных» (2 910 заявок). Также популярностью пользуется специальность «Управление государственными и муниципальными закупками». Получить ее пожелали 2 900 человек. На обучение по направлениям «Я — вендор на маркетплейсах» и «Excel с нуля до продвинутого уровня» подали заявки 2 670 и 2 772 чел. соответственно.