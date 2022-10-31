Каждый россиянин может получить новую профессию по программе «Содействие занятости»

В период с апреля по ноябрь 2022 года 170 000 российских граждан подали заявки на прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе РАНХиГС. До конца текущего года освоить новую профессию смогут более 80 000 россиян. Отмечается, что основная часть аудитории — граждане старше 50 лет, а также молодые матери в декрете, пишет rostovgazeta.ru.
Больше всего заявок было подано на курсы «Менеджер маркетплейса» (9 040 человек) и «Государственное и муниципальное управление» (4 214 слушателей). Тройку лидеров замыкает направление «Аналитик данных» (2 910 заявок). Также популярностью пользуется специальность «Управление государственными и муниципальными закупками». Получить ее пожелали 2 900 человек. На обучение по направлениям «Я — вендор на маркетплейсах» и «Excel с нуля до продвинутого уровня» подали заявки 2 670 и 2 772 чел. соответственно.
В РАНХиГС отметили, что основная часть желающих освоить новую специальность — это жители Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ростовской области и Кубани.
Всего на базе Президентской академии было разработано более тысячи бесплатных программ. Пройти их можно в 44 филиалах, 12 институтах РАНХиГС и свыше 80 партнерских организациях, которые работают в разных субъектах России. Планируется, что программа будет реализовываться до 2024 года. Форма обучения — очная или дистанционная.
Для каждого субъекта РФ разработан свой набор направлений, который зависит от запросов местных работодателей.
Участниками проекта могут стать разные категории граждан — безработные, россияне до 35 лет без специального образования, студенты старших курсов, выпускники средних и высших учебных заведений, сотрудники предприятий, оказавшиеся под риском увольнения. Также в проекте могут поучаствовать граждане, которые отслужили в армии, но еще не нашли работу, и другие.
В Минтруде сообщили, что с сентября этого года беженцам из Донбасса и Украины предоставят возможность бесплатного получения основного или дополнительного профессионального образования на базе РАНХиГС. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подтвердить статус беженца или свидетельство на предоставление временного убежища на территории Российской Федерации.
Полный перечень программ и условия поступления представлены на сайте trud.ranepa.ru.
Более подробную информацию о программах бесплатной переквалификации можно также найти в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм».