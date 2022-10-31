К юбилею Перми ПЦБК установит в городе контейнеры для сбора макулатуры

В шести районах Перми уже есть 184 таких объекта; в 2023 году их число увеличится до 300.
Один из контейнеров стоит во дворе домов по Уинской, 33, 35. Член правления ТСЖ «Уинская, 33» Нина Соловьева отметила: раздельный сбор отходов помогает нам всем беречь природу. Она подчеркнула, что экологичное обращение с отходами гарантирует людям здоровье, чистую землю, воду и воздух. Соловьева выразила удовлетворенность тем, что сегодня у горожан есть условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла, и тем, что пермские предприятия теперь выпускают новую продукцию из вторсырья. Об этом пишет properm.ru.
В целях популяризации экокультуры ПЦБК выполняет проект «Экодесант», в котором участвуют уже более 600 организаций. Коммерческий директор ПЦБК и руководитель проекта Игорь Синицын уверен, что сейчас особенно важно работать с населением по вопросам раздельного сбора отходов, поскольку бизнес, ритейл и крупные предприятия уже освоили управление отходами.
Кроме того, ПЦБК входит в первую десятку крупнейших переработчиков макулатуры в стране. В год компания перерабатывает 300 тысяч вторсырья, из которого затем выпускается гофроупаковка.