Гладков раскритиковал мэра Белгорода за работу с общественными организациями

Мэр Белгорода Антон Иванов не согласился с критикой, однако не смог сказать, сколько грантов от Фонда президентских грантов и из областного бюджета получили общественные организации. Градоначальник до этого заявил, что городская администрация ведёт тесную работу с НКО.
По словам Иванова, им оказывают максимальную методическую поддержку по участию в грантовых конкурсах. Он также уточнил, что Белгород лидирует по количеству выигранных грантов. Гладков тем не менее раскритиковал работу мэрии.
Антон Александрович, вы не занимаетесь этим. Это просто слова.
обратился к мэру Вячеслав Гладков
Губернатор уточнил, что работы с общественными организациями в повестке у городских властей нет. Они практически брошены, заявил Гладков.
Аналогичная ситуация оказалась в Корочанском районе и Шебекинском горокруге. Вячеслав Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу в указанном направлении. Также чиновник поинтересовался, почему Шебекинский горокруг не участвует в конкурсах на получение грантов в частных фондах. Позже губернатор высказался о работе властей муниципалитетов в целом.
Вы плохо занимаетесь развитием своей налоговой базы. Денег вокруг много, нужно просто увеличить активность. Есть огромное количество частных фондов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Чиновник поручил замгубернатора Ольгу Медведеву составить планы работы муниципальных образований в части обеспечения деятельности ресурсных центров. Также необходимо выяснить, где и какие гранты можно получить.
Не будем помогать общественным организациям – они все разойдутся по домам. Они войдут в другие организации в Курске, Воронеже. Во все остальные администрации, которые помогают более активно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области