Гладков раскритиковал мэра Белгорода за работу с общественными организациями

Мэр Белгорода Антон Иванов не согласился с критикой, однако не смог сказать, сколько грантов от Фонда президентских грантов и из областного бюджета получили общественные организации. Градоначальник до этого заявил, что городская администрация ведёт тесную работу с НКО.