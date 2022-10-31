Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру России ограничить YouTube

По данным пресс-службы Евгения Пригожина, российский бизнесмен написал заявление к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность YouTube. По мнению мужчины, в видеохостинге публикуется много фейков о СВО, а из-за его деятельности «зомбируются юные умы».
Кроме того, Евгений Пригожин просит признать деятельность компании Google нежелательной на территории России.
Напомним, что после начала специальной военной операции YouTube отключил монетизацию для российских пользователей. Авторы роликов не могут получать доход от просмотров жителей России.