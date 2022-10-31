Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру России ограничить YouTube

По данным пресс-службы Евгения Пригожина, российский бизнесмен написал заявление к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность YouTube. По мнению мужчины, в видеохостинге публикуется много фейков о СВО, а из-за его деятельности «зомбируются юные умы».