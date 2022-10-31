Два гола Дёгтева не помогли белгородскому «Салюту» обыграть «Космос»

Счёт в игре в самой концовке первого тайма открыли футболисты из Долгопрудного — отличился Саркисов. После перерыва «Салют» усилил натиск, и это привело к результату — уже на 50-й минуте Денис Дёгтев счёт сравнял, а ещё через 11 минут он же реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Хозяева сумели отыграться под занавес матча после точного удара Владимирова.