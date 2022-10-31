Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два гола Дёгтева не помогли белгородскому «Салюту» обыграть «Космос»

Сегодня, 06:54
Фото: Bel.ru
В очередном туре чемпионата России по футболу белгородцы добились ничьей, упустив победу за десять минут до конца матча.

Счёт в игре в самой концовке первого тайма открыли футболисты из Долгопрудного — отличился Саркисов. После перерыва «Салют» усилил натиск, и это привело к результату — уже на 50-й минуте Денис Дёгтев счёт сравнял, а ещё через 11 минут он же реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Хозяева сумели отыграться под занавес матча после точного удара Владимирова.

«Калуга» в гостях обыграла «Химки-М» и упрочила лидерство в турнирной таблице. «Салют Белгород» отстаёт на шесть очков, третье место по-прежнему остаётся за саратовским «Соколом».

Следующую игру белгородские футболисты проведут на своём поле. Соперником «Салюта» 5 октября станут «Химки-М».

«Салют Белгород» потерял пять очков в трёх домашних матчах и отпустил «Калугу»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Салют Белгород» не сумел обыграть «Сатурн» и уступил первое место «Калуге»«Салют Белгород» забил семь безответных мячей в ворота «Зенита»ФК «Салют Белгород» обыграл команду из Коломны со счётом 4:0
#Евгений Грицков#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Футбол#Чемпионат России#ФНЛ-2#ФК «Салют Белгород»#Космос Долгопрудный
Подпишитесь
Владимир Бабин: Никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл
Вчера, 16:10
В Белгороде ищут ритуальную компанию, которая выкинула цинковые гробы на мусорку
Вчера, 21:52
На белгородца Владимира Бабина написали заявление в полицию из-за постов про пленных
Вчера, 17:11
В Белгородской области появился новый флешмоб, посвящённый любви к ПВО
Вчера, 22:35
Белгородцев ждёт короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства
Вчера, 14:48
Детям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублей
Вчера, 08:31