Достижения Ульяновской области включили в проект «20 главных событий России за 20 лет

В Димитровграде Ульяновской области работает Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии. На данный момент медучреждение является самым большим в мире среди аналогичных. Его площадь составляет сто пять тысяч квадратных метров. Всего в нем двадцать два корпуса, и двенадцать из них лечебные. Стационар рассчитан на триста двенадцать пациентов, то есть в год может принимать тысячу двести человек.