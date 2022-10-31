Достижения Ульяновской области включили в проект «20 главных событий России за 20 лет

Издание newsnn.ru сообщает, что столица Ульяновской области, город Ульяновск, является авиационной и культурной столицей Поволжья. Кроме этого, здесь тесно переплетаются современная действительность и исторические реалии.
Одним из значимых событий, по мнению участников опроса, является открытие дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена» в Ульяновске. Строительство объекта осуществлялось на средства программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Спортивный объект получил свое название по имени председателя региональной Федерации художественной гимнастики Татьяны Грибковой и сегодня является одним из лучших в ПФО.
В 2009 году был открыт Президентский мост через Волгу, строительство которого началось еще во времена СССР.
В 2021 году завершили строительство левобережной развязки, которое осуществлялось в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Новая автомобильная дорога имеет протяженность 2,6 километра. На ней построили путепроводы, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновске начали благоустройство парка «Прибрежный», который находится в живописной зоне Заволжского района. Здесь сформировали современную инфраструктуру для занятий спортом, проведения мероприятий и комфортного отдыха.
Также в Ульяновске пациентов принимает один из самых современных перинатальных центров в регионе, который называется «Мама». Он ежегодно способен принимать три с половиной тысячи пациенток не только из Ульяновской области, но и из соседних регионов. Строительство и оснащение медицинского учреждения стоило больше двух с половиной миллиардов рублей.
В Димитровграде Ульяновской области работает Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии. На данный момент медучреждение является самым большим в мире среди аналогичных. Его площадь составляет сто пять тысяч квадратных метров. Всего в нем двадцать два корпуса, и двенадцать из них лечебные. Стационар рассчитан на триста двенадцать пациентов, то есть в год может принимать тысячу двести человек.