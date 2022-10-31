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Дело по факту гибели трёх рабочих в Ровеньках расследуют третий месяц

31 октября 09:24
Фото: Bel.ru
Трагедия произошла ещё 9 августа. В белгородском СК «Фонарю» рассказали о ходе расследования уголовного дела.

Расследование уголовного дела по факту гибели трёх рабочих в Ровеньках ведётся до сих пор, хотя трагедия произошла ещё 9 августа. Подробностями с журналистами поделились в региональном СК.

В ведомстве сообщили, что следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия в рамках уголовного дела. Ранее после гибели мужчин возбудили дело по факту нарушения требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что три мужчины погибли во время работ на канализационно-насосной станции. Они надышались аммиачными парами. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело.

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Ровеньки#Гибель рабочих#Следственный комитет#Расследование
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