Дело по факту гибели трёх рабочих в Ровеньках расследуют третий месяц

Расследование уголовного дела по факту гибели трёх рабочих в Ровеньках ведётся до сих пор, хотя трагедия произошла ещё 9 августа. Подробностями с журналистами поделились в региональном СК.
В ведомстве сообщили, что следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия в рамках уголовного дела. Ранее после гибели мужчин возбудили дело по факту нарушения требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее сообщалось, что три мужчины погибли во время работ на канализационно-насосной станции. Они надышались аммиачными парами. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело.