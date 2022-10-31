Белгородцы стали чаще звонить близким

В Белгородской области также отмечается общероссийская тенденция — мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, а к концу октября — 51%