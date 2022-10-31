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Белгородцы стали чаще звонить близким

31 октября 15:14
Фото: МТС
МТС на основе Big Data посчитала обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 20 октября 2022 года.

Продолжительность разговоров после 21 сентября выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем белгородцы совершают 9 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет около 16 минут в сутки.

 

В Белгородской области также отмечается общероссийская тенденция — мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, а к концу октября — 51%

 

Список самых «разговорчивых» регионов России возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день.

 

Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область (22 минуты в день), Краснодарский край (19 минут в день), Тюменская область (19 минут в день), Новосибирская область и Адыгейский край (по 18,5 минут в день).

 

Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.

#Оксана Артемова#Общество#Мтс#Сотовая связь
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