Белгородцы стали чаще звонить близким

Продолжительность разговоров после 21 сентября выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем белгородцы совершают 9 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет около 16 минут в сутки.
В Белгородской области также отмечается общероссийская тенденция — мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, а к концу октября — 51%
Список самых «разговорчивых» регионов России возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день.
Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область (22 минуты в день), Краснодарский край (19 минут в день), Тюменская область (19 минут в день), Новосибирская область и Адыгейский край (по 18,5 минут в день).
Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.