Белгородка переоделась в магазине в новую куртку и ушла домой не заплатив

Кража произошла в одном из магазинов по улице 5 Августа. Владелец магазина рассказал Telegram-каналу «БелПлюс», что их постоянная клиентка примерила новую куртку, но снимать её не стала и ушла домой, не заплатив. Свою куртку женщина решила оставить в магазине.