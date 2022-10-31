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Белгородка переоделась в магазине в новую куртку и ушла домой не заплатив

Вчера, 22:23
Фото: pxhere.com
Свою куртку женщина оставила в магазине.
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Кража

Кража произошла в одном из магазинов по улице 5 Августа. Владелец магазина рассказал Telegram-каналу «БелПлюс», что их постоянная клиентка примерила новую куртку, но снимать её не стала и ушла домой, не заплатив. Свою куртку женщина решила оставить в магазине.

Сотрудники магазина нашли контакты женщины и попросили её заплатить за куртку, но ответа не дождались.

Мы ей написали «ВКонтакте» с просьбой оплатить кражу, на что она, прочитав сообщение, никак не отреагировала. Мы её предупредили, что если не будет оплаты, то обратимся в полицию, на что получили полный игнор.
Владелец магазина

Хозяин сообщил, что заявление в полицию пока не пишет, потому что хочет решить проблему мирным путём.

#Александра Склярова#Город#Кража#Белгород#Магазин#Полиция#Видео
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