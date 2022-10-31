Абрамченко назвала регионы-лидеры по реализации реформы ТКО в Приволжском округе

Абрамченко акцентировала внимание на том, что в минувшем году на территории округа образовалось около девяти миллионов тонн ТКО. По данному показателю ПФО оказался на втором месте в России. Именно по этой причине, подчеркнула вице-премьер, чрезвычайно важным моментом является на сегодняшний день активизация деятельности, направленной на ввод в строй утилизирующих мощностей. Кроме того, назрела острая необходимость в рекультивации несанкционированных мест для размещения ТКО.