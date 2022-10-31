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Абрамченко назвала регионы-лидеры по реализации реформы ТКО в Приволжском округе

31 октября 08:37
Фото: pxhere.com
Зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко возглавила совещание на тему реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приволжском федеральном округе (ПФО).

В совещании участвовали полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы субъектов округа, а также официальные представители Росприроднадзора, Минприроды и Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщает информагентство ТАСС

Абрамченко акцентировала внимание на том, что в минувшем году на территории округа образовалось около девяти миллионов тонн ТКО. По данному показателю ПФО оказался на втором месте в России. Именно по этой причине, подчеркнула вице-премьер, чрезвычайно важным моментом является на сегодняшний день активизация деятельности, направленной на ввод в строй утилизирующих мощностей. Кроме того, назрела острая необходимость в рекультивации несанкционированных мест для размещения ТКО.

В прошлом году на обработку направили в ПФО 3,5 миллиона тонн отходов, а на утилизацию — полмиллиона тонн. По результатам 2021 года объем сортировки мусора на территории округа в среднем превысил 39 процентов. Плановым был уровень в 26,2 процента.

«Для достижения целей по снижению захоронения отходов в два раза и 100-процентной сортировке отходов в Приволжском округе необходимо нарастить темпы ввода объектов по сортировке и утилизации, — проинформировала Абрамченко. — Их мощность, по оценке РЭО, должна составить не менее 7,4 миллиона тонн и 2,9 миллиона тонн соответственно».

По подсчетам экспертов, суммарные инвестиции в создание перспективных объектов достигнут 70 миллиардов рублей. Абрамченко заявила, что безусловный лидер округа по реализации обозначенных параметров реформы — Нижегородская область.

Перевыполнили показатели по сортировке ТКО Самарская и Саратовская области, а также Пермский край. Почти в каждом субъекте РФ запланированные к введению в эксплуатацию мощности дадут возможность до 2024 года выйти на сортировку 50 процентов ТКО. К 2030 году данный показатель достигнет, по плану, 100-процентного уровня.

Деятельность по созданию таких мощностей необходимо активизировать следующим субъектам РФ: Республике Удмуртии, Кировской и Ульяновской областям.

Участники совещания поговорили также о том, как в российских регионах внедряют раздельный сбор мусора. На территории ПФО установили на сегодняшний день 412 тысяч контейнеров, и 32 тысячи из них предназначены для раздельного сбора ТКО. Речь идет о 13 процентах от общей численности мусорных контейнеров.

В текущем году правительство РФ направит восьми субъектам округа свыше 360 миллионов рублей на закупку контейнеров для ТКО.

#Общество
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