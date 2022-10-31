560 заявлений на выплаты от мобилизованных белгородцев ещё не обработали

Заявления мобилизованных жителей региона обработают. По поручению губернатора Вячеслава Гладкова выплаты начнут перечислять с 7 ноября. Планируется перечислить средства до 15 ноября. Уточняется, что в некоторых муниципалитетах выплаты уже начались.