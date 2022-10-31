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560 заявлений на выплаты от мобилизованных белгородцев ещё не обработали

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
Деньги военнослужащим пообещали выплачивать с 7 ноября, рассказали на оперативном совещании правительства Белгородской области 31 октября.

560 мобилизованных белгородцев ещё не получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Деньги военнослужащим начнут выплачивать досрочно.

Заявления мобилизованных жителей региона обработают. По поручению губернатора Вячеслава Гладкова выплаты начнут перечислять с 7 ноября. Планируется перечислить средства до 15 ноября. Уточняется, что в некоторых муниципалитетах выплаты уже начались.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Её президент Владимир Путин объявил 21 сентября.

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