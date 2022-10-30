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Жизнь без света из-за ВСУ и почему белгородский журналист назвал пленных трусами

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
Последнее воскресенье октября было заполнено новостями о скандальных публикациях Владимира Бабина. Но также мы рассказывали, почему в белгородском селе осталось лишь четыре человека и почему они живут без света.

Света нет, но есть четыре человека

Жителям села Солнцевка Белгородского района приходится непросто — с середины октября у них отсутствует электричество и подключить его нельзя. Правда, в населённом пункте остались лишь четверо местных жителей. Почему им приходится жить в потёмках, читайте тут.

Трусы, бомжи и предатели, но не все

О резких публикациях Владимира Бабина в адрес военнопленных не написал 30 октября только ленивый. А мы не такие, поэтому редакция Бел.Ру не просто рассказала, в чём суть проблемы, но и взяла полноценное интервью у белгородского журналиста.

Нам удалось узнать, каких российских пленных главный редактор «Голоса Белогорья» считает предателями, зачем, по его мнению, солдат переодевают в лохмотья, почему его сын не в зоне СВО и многое другое.

Интересно, что пока мы общались с Владимиром Ивановичем, на него успело поступить заявление в УМВД.

 

#Татьяна Алексютина#Общество#Белгородская область#Обстрелы#Электричество#Бабин#Пленные
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