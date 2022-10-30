Жизнь без света из-за ВСУ и почему белгородский журналист назвал пленных трусами

Жителям села Солнцевка Белгородского района приходится непросто — с середины октября у них отсутствует электричество и подключить его нельзя. Правда, в населённом пункте остались лишь четверо местных жителей. Почему им приходится жить в потёмках, читайте тут.
О резких публикациях Владимира Бабина в адрес военнопленных не написал 30 октября только ленивый. А мы не такие, поэтому редакция Бел.Ру не просто рассказала, в чём суть проблемы, но и взяла полноценное интервью у белгородского журналиста.
Нам удалось узнать, каких российских пленных главный редактор «Голоса Белогорья» считает предателями, зачем, по его мнению, солдат переодевают в лохмотья, почему его сын не в зоне СВО и многое другое.
Интересно, что пока мы общались с Владимиром Ивановичем, на него успело поступить заявление в УМВД.