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За сутки двое белгородцев погибли в ДТП на дорогах области

Вчера, 13:49
Фото: 1MI
29 октября в Белгородской области произошло две аварии. Одна из них унесла жизни сразу двух людей.
Сюжет
Авария

Страшная авария с участием двух отечественных авто произошла 29 октября вечером. Около 17:10 на трассе в Корочанском районе 44-летний водитель на Lada Kalina не уступил дорогу при повороте налево другой машине. Lada Granta под управлением водителя 32 лет ехала со встречного направления прямо. В результате столкновения двух авто водитель «Калины» и его пассажир 49 лет погибли на месте ДТП.  Водителя «Гранты» госпитализировали с травмами.

Ещё одно ДТП произошло в городе Губкин. Около 10:30 на нерегулируемом перекрёстке ул. Рождественская — ул. Дачная автомобилистка 50 лет на иномарке также не уступила дорогу другому участнику движения. В итоге пострадала пассажирка 37 лет, ехавшая в салоне Lada Priora.

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