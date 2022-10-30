За сутки двое белгородцев погибли в ДТП на дорогах области

Страшная авария с участием двух отечественных авто произошла 29 октября вечером. Около 17:10 на трассе в Корочанском районе 44-летний водитель на Lada Kalina не уступил дорогу при повороте налево другой машине. Lada Granta под управлением водителя 32 лет ехала со встречного направления прямо. В результате столкновения двух авто водитель «Калины» и его пассажир 49 лет погибли на месте ДТП. Водителя «Гранты» госпитализировали с травмами.