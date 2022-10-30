Владимир Бабин: Никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл

За ночь пост прочитали 7 тысяч человек и собралось почти 600 комментариев. Из них половина — ЦИПсОшные, фейковые, анонимные комментаторы, которые бьют в одну точку. Меня это не удивляет, потому что мы знаем, что идёт информационная война. Нашу зону контролируем ЦИПсО № 72 — под Киевом сидят ребята. У них в белгородском сегменте есть свои аккаунты, площадки, группы. Бывшие наши журналисты сидят за границей и оттуда ведут целый ряд каналов. Эти ролики про нашил пленных сняты командой ЦИПсО. Некоторых из них прямо спрашивают, где их оружие. Отвечают: «Я бросил». Спрашивают: «Кто Путин?». Их традиционную кричалку вы и сами знаете. Но в конце добавляют, что это не наша война, мы не хотим воевать, нас погнали. Вот, ради чего были сняты эти ролики. Россию нельзя победить в войне, Россию можно лишь победить изнутри. Поэтому они бьют сюда каждый день.