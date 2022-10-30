В давке в Южной Корее погибли две россиянки

По данным информационного агентства «РИА Новости», после давки в Сеуле стало известно о 151 погибшем человеке и о 82 раненных. Среди погибших также есть 19 иностранцев, в том числе из России, Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана.
В настоящий момент известно о двух погибших россиянках. Ещё одна девушка находится в больнице.
После ЧП президент Южной Кореи объявил в стране национальный траур.
Напомним, что давка в Сеуле произошла 29 октября во время празднования Хэллоуина. У некоторых погибших остановилось сердце, другие задохнулись.