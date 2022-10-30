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В давке в Южной Корее погибли две россиянки

Сегодня, 03:49
Фото: https://iz.ru/
Ещё одна гражданка России находится в больнице.

По данным информационного агентства «РИА Новости», после давки в Сеуле стало известно о 151 погибшем человеке и о 82 раненных. Среди погибших также есть 19 иностранцев, в том числе из России, Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана.

В настоящий момент известно о двух погибших россиянках. Ещё одна девушка находится в больнице.

После ЧП президент Южной Кореи объявил в стране национальный траур.

Напомним, что давка в Сеуле произошла 29 октября во время празднования Хэллоуина. У некоторых погибших остановилось сердце, другие задохнулись.

В Южной Корее на праздновании Хэллоуина погибли 120 человек
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#Александра Склярова#Происшествия#Хэллоуин#Южная корея#Юн Сок Ёль#Погибшие#Трагедия
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