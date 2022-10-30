В Белгородской области заменят насосное оборудование на 600 скважинах

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о замене насосного оборудования на 600 скважинах. «Белоблводоканал» приступит к заменам уже в этом году.
Это позволит нам иметь более качественную работу насосов, а значит и более качественное обеспечение жителей Белгородской области водой. По итогам года буду докладывать вам, каким образом выполнена программа в целом, когда мы меняли водопроводы, ставили системы водоочистки и другие виды работ, которые были запланированы в этом году в областном бюджете.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всего в Белгородской области расположено 1 800 скважин.