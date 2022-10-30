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В Белгородской области заменят насосное оборудование на 600 скважинах

Сегодня, 05:49
Фото: pxhere.com
Замена насосного оборудования улучшит качество воды.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о замене насосного оборудования на 600 скважинах. «Белоблводоканал» приступит к заменам уже в этом году.

Это позволит нам иметь более качественную работу насосов, а значит и более качественное обеспечение жителей Белгородской области водой. По итогам года буду докладывать вам, каким образом выполнена программа в целом, когда мы меняли водопроводы, ставили системы водоочистки и другие виды работ, которые были запланированы в этом году в областном бюджете.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Всего в Белгородской области расположено 1 800 скважин.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Скважина#Вода#Насосное оборудование
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