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В Белгородской области появился новый флешмоб, посвящённый любви к ПВО

Вчера, 19:35
Фото: Telegram-канал SHOT
Белгородцы придумали толстовки с надписью «Я люблю ПВО», чтобы отблагодарить ВС РФ.

В Telegram-канале SHOT опубликовали видео из Белгорода, где жительницы рассказали о появившемся в городе новом флешмобе. Девушки заказали уникальные толстовки с надписью «Я люблю ПВО».

Редакция «Бел.Ру» связалась с одной из участниц и узнала, как такая идея возникла и где можно приобрести подобные толстовки.

Таким способом мы благодарим наших солдат за их работу. Мне кажется, это отзывается в каждом белгородце, поэтому такая идея стихийно получила масштаб флешмоба. Думаю, если до наших защитников дойдёт эта новость, то им будет приятно.
Толстовки на заказ мы не делаем, их купить нельзя. Но можно самим заказать по появившемуся новому макету.
Ксения Медведева, участница флешмоба
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