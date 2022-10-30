На белгородца Владимира Бабина написали заявление в полицию из-за постов про пленных

На главного редактора издания «Голос Белогорья» Владимира Бабина написали заявление в полицию. Фотографией поделился «Фонарь».
Жителя Белгородской области возмутило, что в своих публикациях в соцсети Бабин «указывает на трусость солдат ВС РФ, попавших в плен», называет их «бомжами и предателями», «без приговора суда указывает на то, что военнослужащий является дезертиром», «предлагает отказывать в помощи семьям, чьи родственники попали в плен». Полный перечень претензий можете увидеть на фото.
Напомним, на днях журналист Владимир Бабин опубликовал несколько материалов про российских военнопленных, назвав трусами, бомжами и предателями тех, кто сдался сам. Также мужчина призвал не помогать семьям таких пленных.
В связи с общественным резонансом, который вызвали посты Бабина, редакция «Бел.Ру» взяла интервью у ветерана региональной журналистики. Нам удалось узнать, почему его публикации так заинтересовали общественность, как бы он сам поступил, оказавшись в плену, и не боится ли Владимир Бабин попасть под статью о дискредитации ВС РФ.