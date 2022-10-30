На белгородца Владимира Бабина написали заявление в полицию из-за постов про пленных

В связи с общественным резонансом, который вызвали посты Бабина, редакция «Бел.Ру» взяла интервью у ветерана региональной журналистики. Нам удалось узнать, почему его публикации так заинтересовали общественность, как бы он сам поступил, оказавшись в плену, и не боится ли Владимир Бабин попасть под статью о дискредитации ВС РФ.