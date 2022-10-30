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На белгородца Владимира Бабина написали заявление в полицию из-за постов про пленных

Вчера, 14:11
Фото: 1MI
Жителя Белгородской области оскорбил тот факт, что Бабин «указывает на трусость солдат РФ, попавших в плен». Но это лишь одна из причин. Подробнее — в заявлении на фото.

На главного редактора издания «Голос Белогорья» Владимира Бабина написали заявление в полицию. Фотографией поделился «Фонарь».

Жителя Белгородской области возмутило, что в своих публикациях в соцсети Бабин «указывает на трусость солдат ВС РФ, попавших в плен», называет их «бомжами и предателями», «без приговора суда указывает на то, что военнослужащий является дезертиром», «предлагает отказывать в помощи семьям, чьи родственники попали в плен». Полный перечень претензий можете увидеть на фото.

Фото: издание "Фонарь"

Напомним, на днях журналист Владимир Бабин опубликовал несколько материалов про российских военнопленных, назвав трусами, бомжами и предателями тех, кто сдался сам. Также мужчина призвал не помогать семьям таких пленных.

В связи с общественным резонансом, который вызвали посты Бабина, редакция «Бел.Ру» взяла интервью у ветерана региональной журналистики. Нам удалось узнать, почему его публикации так заинтересовали общественность, как бы он сам поступил, оказавшись в плену, и не боится ли Владимир Бабин попасть под статью о дискредитации ВС РФ.

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