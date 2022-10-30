Для белгородских больниц закупят легковые автомобили за 21 млн рублей

В больницы доставят машины на механике, с пятью посадочными местами, с кондиционерами, подогревом передних сидений и антиблокировочной системой. Размер транспорта тоже назначили: у восьми машин длина должны быть не менее 4 099 мм, ширина - не менее 1 804 мм, высота - не менее 1 633 мм; у 20 автомобилей длина – не менее 4 268 мм, ширина – не менее 1 700 мм, а высота не менее 1 500 мм.