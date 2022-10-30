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Для белгородских больниц закупят легковые автомобили за 21 млн рублей

Сегодня, 05:07
Фото: pxhere.com
На сайте госзакупок появились две заявки на приобретение 28 легковых автомобилей для ЦРБ Белгородской области.

Первая заявка предполагает покупку восьми машин на начальную сумму контракта 7 446 000 рублей. Их доставят в Валуйскую, Вейделевскую, Грайворонскую, Губкинскую, Красненскую, Ракитянскую и Яковлевскую ЦРБ, а также в Томаровскую районную больницу им. И.С. Сальтевского.

По второй заявке, 20 транспортов по одной штуке отправятся в Алексеевскую, Белгородскую, Большетроицкую, Борисовскую, Валуйскую, Новооскольскую, Прохоровскую и Краснояружскую ЦРБ, по две – в Вейделевскую, Волоконовскую, Губкинскую и Корочанскую больницы, а четыре оставшихся машины доставят в Красногвардейскую ЦРБ. На них выделили 14 221 350 рублей.

В больницы доставят машины на механике, с пятью посадочными местами, с кондиционерами, подогревом передних сидений и антиблокировочной системой. Размер транспорта тоже назначили: у восьми машин длина должны быть не менее 4 099 мм, ширина - не менее 1 804 мм, высота - не менее 1 633 мм; у 20 автомобилей длина – не менее 4 268 мм, ширина – не менее 1 700 мм, а высота не менее 1 500 мм.

Судя по документам с сайта госзакупок, поставщик должен доставить автомобили по больницам в период с 9 января по 31 мая 2023 года. Каждая машина должна быть без пробега, со всеми оформленными документами.

Напомним, что в январе 2022 года Минздрав уже закупал легковые автомобили для белгородских ЦРБ. Тогда в больницы отправились 22 машины за 15,6 млн рублей.

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#Александра Склярова#Медицина#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Автомобили#Црб
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