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Детям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублей

Сегодня, 05:31
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Семьи получили выплаты сразу за три месяца.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях, что около 1,5 тысячи детей белгородских мобилизованных уже получили обещанные выплаты в 9 тысяч рублей

Уже 1,5 тысячи детей наших мобилизованных получили выплаты - 3 тысячи рублей. Как и договаривались, выплаты производятся сразу за 3 месяца, то есть 9 тысяч рублей поступили семьям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также трём белгородским семьям мобилизованных выплатили 50 тысяч рублей, которые полагаются при рождении ребёнка.

Для получения всех детских выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства.

Напомним, что в Белгородской области положены выплаты в 100 тысяч каждому мобилизованному. Также минимальная заработная плата у военнослужащих начинается с 195 тысяч рублей, а также сохраняется средняя заработная плата.

Стало известно, какие льготы и выплаты получат мобилизованные в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Дети
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