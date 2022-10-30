Детям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях, что около 1,5 тысячи детей белгородских мобилизованных уже получили обещанные выплаты в 9 тысяч рублей.
Уже 1,5 тысячи детей наших мобилизованных получили выплаты - 3 тысячи рублей. Как и договаривались, выплаты производятся сразу за 3 месяца, то есть 9 тысяч рублей поступили семьям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также трём белгородским семьям мобилизованных выплатили 50 тысяч рублей, которые полагаются при рождении ребёнка.
Для получения всех детских выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства.
Напомним, что в Белгородской области положены выплаты в 100 тысяч каждому мобилизованному. Также минимальная заработная плата у военнослужащих начинается с 195 тысяч рублей, а также сохраняется средняя заработная плата.