Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье

398 белгородцев, прибывших в Московскую область 29 октября, уже разместили в ПВР на базе детских лагерей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал после адаптации временных переселенцев решить вопрос с детскими садами и школами для прибывших детей.
Также всем желающим помогут с работой. На следующей неделе белгородцы встретятся с сотрудниками центров занятости.
Людям предложат вакансии, которых в Подмосковье, по информации губернатора, почти 100 тысяч.
В основном к нам приехали женщины и дети, среди них 8 малышей до года. У людей в глазах тревога и непонимание, что будет дальше. Мы очень постараемся обеспечить всем комфортные условия.
Андрей Воробьёв