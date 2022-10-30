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Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье

Вчера, 21:59
Фото: https://t.me/vorobiev_live
Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

398 белгородцев, прибывших в Московскую область 29 октября, уже разместили в ПВР на базе детских лагерей.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал после адаптации временных переселенцев решить вопрос с детскими садами и школами для прибывших детей.

Также всем желающим помогут с работой. На следующей неделе белгородцы встретятся с сотрудниками центров занятости.

Людям предложат вакансии, которых в Подмосковье, по информации губернатора, почти 100 тысяч.

В основном к нам приехали женщины и дети, среди них 8 малышей до года. У людей в глазах тревога и непонимание, что будет дальше. Мы очень постараемся обеспечить всем комфортные условия.
Андрей Воробьёв
Видео: https://t.me/vorobiev_live
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