Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал после адаптации временных переселенцев решить вопрос с детскими садами и школами для прибывших детей.



Также всем желающим помогут с работой. На следующей неделе белгородцы встретятся с сотрудниками центров занятости.



Людям предложат вакансии, которых в Подмосковье, по информации губернатора, почти 100 тысяч.