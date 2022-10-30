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Бабин, назвавший трусами сдавшихся в плен белгородцев, рассказал о службе сына

Вчера, 14:36
Фото: 1MI
Журналист сообщил, что его сын не попал под частичную мобилизацию, но хотел бы. Отец против, чтобы он шёл на службу добровольцем.

После громких постов журналиста Владимира Бабина о пленных, которых он называет трусами, бомжами и предателями, редакция «Бел.Ру» связалась с мужчиной, чтобы получить комментарий. В итоге получилось полноценное интервью. По ссылке рассказываем, почему главред издания «Голос Белогорья» не боится статьи о дискредитации российских военных, кого конкретно считает предателями и почему, служил ли сам и не только.

Кроме всего прочего, нам удалось ответить на вопрос, интересующий многих белгородцев, которых задевают резкие высказывания Бабина: почему сын журналиста не идёт защищать Родину?

В разговоре с корреспондентом «Бел.Ру» Владимир Иванович рассказал, что его сын окончил Белгородский госуниверситет, факультет муниципального и государственного управления, а после сразу отправился в армию: «Он служил десантником. Он отдал долг Родине, служил достойно. Я его провожал, встречал. Никаких вопросов».

Однако под частичную мобилизацию 40-летний наследник Бабина не попал. Главред сообщил, что сына вызывали для сверки данных и просили сообщить, если тот соберётся куда-то уезжать. Но Бабин младший покидать область не планирует и, по словам отца, служить хочет.

Он хочет и собирается. Но я решительно против самодеятельности. Моя позиция: призовут — пойдёшь. Объявили же о завершении мобилизации.
Владимир Бабин
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