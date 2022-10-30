Бабин, назвавший трусами сдавшихся в плен белгородцев, рассказал о службе сына

После громких постов журналиста Владимира Бабина о пленных, которых он называет трусами, бомжами и предателями, редакция «Бел.Ру» связалась с мужчиной, чтобы получить комментарий. В итоге получилось полноценное интервью. По ссылке рассказываем, почему главред издания «Голос Белогорья» не боится статьи о дискредитации российских военных, кого конкретно считает предателями и почему, служил ли сам и не только.