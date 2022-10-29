Жители Старого Оскола задолжали за коммуналку больше полумиллиарда рублей

Рейды проходят два раза в неделю с участием представителей РАЦ, администрации, управляющей компании, теплоснабжающей организации и судебных приставов. Отказывающихся платить потребителей отключают от подачи электроэнергии, воды или газа.
В этом году рейды охватили уже больше 1000 квартир, что помогло вернуть больше 7 млн рублей долга. В результате подомового обхода в 81 квартире отключили воду, заключено 118 мировых соглашений на сумму 8 млн рублей.
Поквартирные рейды в Старом Осколе Белгородской области будут продолжены. А при оплате долга до конца года старооскольцам обещают списать набежавшие пени. Подробности можно уточнить в пунктах приёма платежей «Расчётно-аналитического центра».