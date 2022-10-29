Жители Старого Оскола задолжали за коммуналку больше полумиллиарда рублей

Некоторые потребители не платят за услуги по несколько лет. В связи с этим в городе начался поквартирный обход злостных неплательщиков. Об этом сообщает издание «Оскольский край» со ссылкой на данные «Расчётно-аналитического центра» (РАЦ).

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