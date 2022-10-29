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Жители Старого Оскола задолжали за коммуналку больше полумиллиарда рублей

Вчера, 11:00
Фото: 1MI
Некоторые потребители не платят за услуги по несколько лет. В связи с этим в городе начался поквартирный обход злостных неплательщиков. Об этом сообщает издание «Оскольский край» со ссылкой на данные «Расчётно-аналитического центра» (РАЦ).

Рейды проходят два раза в неделю с участием представителей РАЦ, администрации, управляющей компании, теплоснабжающей организации и судебных приставов. Отказывающихся платить потребителей отключают от подачи электроэнергии, воды или газа.  

В этом году рейды охватили уже больше 1000 квартир, что помогло вернуть больше 7 млн рублей долга. В результате подомового обхода в 81 квартире отключили воду, заключено 118 мировых соглашений на сумму 8 млн рублей.

Поквартирные рейды в Старом Осколе Белгородской области будут продолжены. А при оплате долга до конца года старооскольцам обещают списать набежавшие пени. Подробности можно уточнить в пунктах приёма платежей «Расчётно-аналитического центра».

#Оксана Артемова#Экономика#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#ЖКХ#Жку#Долги за ЖКХ
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