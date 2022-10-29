В Южной Корее на праздновании Хэллоуина погибли 120 человек

В Сеуле, на вечеринке в честь Хэллоуина, десятки тысяч корейцев устроили давку.



По оценкам полиции, на празднике во время трагедии находились около 100 тысяч человек. Некоторые люди задохнулись и у них остановилось сердце, других затоптали. Погибли уже 120 участников мероприятия. Больше ста человек получили повреждения разной степени тяжести.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в связи с происходящим созвал экстренное заседание.



Правительство Сеула разослало гражданам экстренное сообщение с просьбой разойтись по домам тех, кто ещё находится в районе инцидента.