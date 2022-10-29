Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Южной Корее на праздновании Хэллоуина погибли 120 человек

Вчера, 19:15
Фото: https://iz.ru/
В Сеуле, на вечеринке в честь Хэллоуина, десятки тысяч корейцев устроили давку. Об этом сообщают «Известия».

В Сеуле, на вечеринке в честь Хэллоуина, десятки тысяч корейцев устроили давку.

По оценкам полиции, на празднике во время трагедии находились около 100 тысяч человек. Некоторые люди задохнулись и у них остановилось сердце, других затоптали. Погибли уже 120 участников мероприятия. Больше ста человек получили повреждения разной степени тяжести.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в связи с происходящим созвал экстренное заседание.

Правительство Сеула разослало гражданам экстренное сообщение с просьбой разойтись по домам тех, кто ещё находится в районе инцидента.

По сообщениям властей, количество погибших может вырасти.

Видео: https://iz.ru/
#Ася Дугнист#Южная корея#Юн Сок Ёль#Погибшие#Хэллоуин#Трагедия#Видео
Подпишитесь
Число погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом увеличилось до восьми человек
Вчера, 18:51
Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье
Сегодня, 00:59
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
28 октября, 13:11
Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела
Вчера, 13:20
В Белгороде собирают экипировку для военных и запускают новые маршруты: итоги недели
Вчера, 14:42
В Белгородской области начали выдавать детские справки в электронном виде
Вчера, 20:24