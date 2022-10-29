Восемь жертв ДТП с бензовозом и новый обстрел Белгородской области: итоги дня

29 октября в Белгородской области вновь не обошлось без обстрелов со стороны Украины. В прошлую субботу массированному обстрелу подвергся город Шебекино: два человека погибли, 12 ранены. Сегодня досталось хутору Старый Волоконовского района. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Повреждения получили три частных дома: посечены заборы и крыши, выбиты окна. Уже завтра, 30 октября, строители начнут восстанавливать повреждённое имущество людей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.