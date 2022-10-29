Восемь жертв ДТП с бензовозом и новый обстрел Белгородской области: итоги дня

Вчера вечером первая партия переселенцев из Белгородской области отправилась на поезде на временное проживание в Московскую область. На перроне их проводил губернатор Вячеслав Гладков. Утром люди благополучно доехали до места назначения, где их встретили и помогли разместиться белгородские чиновники.
Жить белгородцы будут в санаториях и детских лагерях. Распределяют их по семейному принципу – одна комната или номер для одной семьи.
Про прибытии переселенцев осмотрели врачи, двоих человек забрали в больницу – молодого человека с ангиной и беременную женщину на 39-й неделе. Состояние обоих стабильное, жизни и здоровью ничто не угрожает.
Стали известны подробности страшной аварии, которая случилась вчера вечером в районе села Купино Шебекинского горокруга: «ГАЗель», которая везла работников пилорамы домой, столкнулась с бензовозом, стоявшим на обочине дороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не увидел грузовик в темноте, так как тот стоял без опознавательных знаков на неосвещённом участке дороги.
Микроавтобус принадлежал хозяину пилорамы, где работали погибшие пассажиры. В ДТП погибли восемь человек, ещё трое, в том числе водитель «ГАЗели», попали в больницу. СУ СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело, расследование продолжается.
29 октября в Белгородской области вновь не обошлось без обстрелов со стороны Украины. В прошлую субботу массированному обстрелу подвергся город Шебекино: два человека погибли, 12 ранены. Сегодня досталось хутору Старый Волоконовского района. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Повреждения получили три частных дома: посечены заборы и крыши, выбиты окна. Уже завтра, 30 октября, строители начнут восстанавливать повреждённое имущество людей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Также утром подписчики «Бел.Ру» сообщали о громких звуках в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, они были связаны с работой армии России. Официальных комментариев на этот счёт не поступало.