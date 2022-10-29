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Восемь жертв ДТП с бензовозом и новый обстрел Белгородской области: итоги дня

Вчера, 16:19
Фото: 1MI

Переезд белгородцев в Подмосковье стал главной темой 29 октября

29 октября в Белгородской области обсуждали переезд местных жителей из-под обстрелов в Московскую область, где их разместили в санаториях и детских лагеря. Также стали известны подробности страшного ДТП с бензовозом и «ГАЗелью», которое случилось накануне, а в Волоконовском районе обстреляли хутор.

Переезд в Подмосковье

Вчера вечером первая партия переселенцев из Белгородской области отправилась на поезде на временное проживание в Московскую область. На перроне их проводил губернатор Вячеслав Гладков. Утром люди благополучно доехали до места назначения, где их встретили и помогли разместиться белгородские чиновники.

Жить белгородцы будут в санаториях и детских лагерях. Распределяют их по семейному принципу – одна комната или номер для одной семьи.

Про прибытии переселенцев осмотрели врачи, двоих человек забрали в больницу – молодого человека с ангиной и беременную женщину на 39-й неделе. Состояние обоих стабильное, жизни и здоровью ничто не угрожает.

Два переселенца из Белгородской области по приезде в Подмосковье попали в больницу
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Восемь погибших в ДТП под Белгородом

Стали известны подробности страшной аварии, которая случилась вчера вечером в районе села Купино Шебекинского горокруга: «ГАЗель», которая везла работников пилорамы домой, столкнулась с бензовозом, стоявшим на обочине дороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не увидел грузовик в темноте, так как тот стоял без опознавательных знаков на неосвещённом участке дороги.  

Микроавтобус принадлежал хозяину пилорамы, где работали погибшие пассажиры. В ДТП погибли восемь человек, ещё трое, в том числе водитель «ГАЗели», попали в больницу. СУ СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело, расследование продолжается.

Число погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом увеличилось до восьми человек
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Новые обстрелы ВСУ

29 октября в Белгородской области вновь не обошлось без обстрелов со стороны Украины. В прошлую субботу массированному обстрелу подвергся город Шебекино: два человека погибли, 12 ранены. Сегодня досталось хутору Старый Волоконовского района. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Повреждения получили три частных дома: посечены заборы и крыши, выбиты окна. Уже завтра, 30 октября, строители начнут восстанавливать повреждённое имущество людей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Также утром подписчики «Бел.Ру» сообщали о громких звуках в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, они были связаны с работой армии России. Официальных комментариев на этот счёт не поступало.

В Белгородской области ВСУ обстреляли хутор Старый
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#Оксана Артемова#Общество#Белгородская область#Обстрелы#ДТП#Аварии
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