В школах России появится начальная военная подготовка

Информация о новом курсе начальной военной подготовки включена в проект Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП). Новые навыки будут приобретать школьники 10-11 классов.
В документе говорится, что, помимо изучения автомата Калашникова и ручных гранат, старшеклассников ждёт строевая подготовка, освоение правил поведения в современном бою и переноса раненых с поля боя, а также знакомство с оружием пехотинца и основами стрельбы.
Будущим защитникам Отечества расскажут о вооружении мотострелкового отделения на БМП, инженерном оборудовании позиции солдата, также они узнают, что такое одиночный окоп.
Всё это прописано в модуле №9. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП 28 октября на портале проектов нормативных правовых актов.
По данным ТАСС, ФООП должны быть утверждены к 1 января 2023 года. Школам нужно приступить к их реализации до 1 сентября 2023 года.