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В школах России появится начальная военная подготовка

Вчера, 14:49
Фото: 1MI
Курс начальной военной подготовки дети будут изучать на уроках ОБЖ. Им предстоит научиться обращаться с автоматом Калашникова (АК-74), гранатами Ф-1 (оборонительная) и РГД-57, а также оказывать первую помощь в бою, сообщают РИА Новости.

Информация о новом курсе начальной военной подготовки включена в проект Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП). Новые навыки будут приобретать школьники 10-11 классов.

В документе говорится, что, помимо изучения автомата Калашникова и ручных гранат, старшеклассников ждёт строевая подготовка, освоение правил поведения в современном бою и переноса раненых с поля боя, а также знакомство с оружием пехотинца и основами стрельбы.

Будущим защитникам Отечества расскажут о вооружении мотострелкового отделения на БМП, инженерном оборудовании позиции солдата, также они узнают, что такое одиночный окоп.

Всё это прописано в модуле №9. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП 28 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

По данным ТАСС, ФООП должны быть утверждены к 1 января 2023 года. Школам нужно приступить к их реализации до 1 сентября 2023 года. 

#Оксана Артемова#Общество#Начальная военная подготовка#Обж
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