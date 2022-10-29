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В Белгородской области начали выдавать детские справки в электронном виде

Вчера, 17:24
Фото: 1MI
Школы теперь будут получать справки об эпидокружении с помощью системы «Виртуальная школа». Об этом сообщили в областном правительстве.

Детские справки об эпидокружении в Белгородской области станут электронными. Врачи изначально будут готовить справки в нужном формате. Далее документы будут фиксировать в мединформационной системе, и после – доступ к справкам получит медицинский персонал в школах.

В скором времени детские электронные справки об эпидокружении также появятся в системе «Виртуальная школа». Справка станет подтверждением, что ребёнок не находился в непосредственной близости с людьми, больными инфекционными заболеваниями, на протяжении определённого периода.

Учителя получат доступ к такой информации автоматически, без дополнительных запросов в системе. Это поможет классным руководителям оперативно узнавать, можно ли допускать ребёнка к очным занятиям.

По информации правительства Белгородской области, в бумажных экземплярах справки больше нет необходимости.

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#Ася Дугнист#Медицина#Новости Белгорода#Цифровизация#Белгородская область#Виртуальная школа#Электронная справка#Справка об эпидокружении#Дети
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