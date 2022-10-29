В Белгородской области начали выдавать детские справки в электронном виде

Детские справки об эпидокружении в Белгородской области станут электронными. Врачи изначально будут готовить справки в нужном формате. Далее документы будут фиксировать в мединформационной системе, и после – доступ к справкам получит медицинский персонал в школах.
В скором времени детские электронные справки об эпидокружении также появятся в системе «Виртуальная школа». Справка станет подтверждением, что ребёнок не находился в непосредственной близости с людьми, больными инфекционными заболеваниями, на протяжении определённого периода.
Учителя получат доступ к такой информации автоматически, без дополнительных запросов в системе. Это поможет классным руководителям оперативно узнавать, можно ли допускать ребёнка к очным занятиям.
По информации правительства Белгородской области, в бумажных экземплярах справки больше нет необходимости.