В Белгороде завершился конкурс на создание арт-объекта в рамках премии «Кардо»

В сентябре АО «Русатом Инфраструктурные решения» — ПАО «Квадра» при поддержке правительства Белгородской области организовали конкурс для стрит-арт-художников. Участники представили свои варианты граффити, посвящённые Владимиру Шухову.
Темой конкурса выбрали наследие Шухова неслучайно: «инженер вся Руси» родился в Белгородской области и создал множество изобретений, которые продвинули науку и технологии.
Победителями конкурса стали Юлия Павлова из Салехарда и Владимир Евенко из Белгорода. Они украсили своими работами насосную станцию в Центральном парке им. Ленина. Юлия оформила центральный фасад и правую часть ПНС, а белгородец – левую и заднюю стороны. Площадь мурала составляет 500 м².
Увидеть и оценить новый арт-объект можно в Центральном парке им. Ленина, а оставить отзыв или поделиться впечатлениями – через форму обратной связи на сайте мероприятия https://pns.rosatom.city/.
Напомним также, что очный этап конкурса прошёл 10 сентября на площадке перед «Белгород-Ареной» в рамках международной премии «Кардо». Далее, 13 сентября, члены жюри определили три лучших работы, из которых уже сами белгородцы выбрали победителей.