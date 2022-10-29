В Белгороде завершился конкурс на создание арт-объекта в рамках премии «Кардо»

Напомним также, что очный этап конкурса прошёл 10 сентября на площадке перед «Белгород-Ареной» в рамках международной премии «Кардо». Далее, 13 сентября, члены жюри определили три лучших работы, из которых уже сами белгородцы выбрали победителей.