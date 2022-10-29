В Белгороде нашли 244 брошенные машины

Если у вас во дворе находится такая машина, нужно обратиться в управу по месту жительства. Сотрудники полиции осматривают авто и ищут его хозяина. Если он добровольно не убирает машину, её отвозят на спецстоянку на улице Губкина. В течение полугода транспорт можно оттуда забрать, но придётся заплатить за его хранение там.