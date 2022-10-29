Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде нашли 244 брошенные машины

Вчера, 13:48
Фото: администрация Белгорода
По данным администрации Белгорода, месяц назад таких машин без хозяев на улицах города насчитывалось 113. За месяц прибавилась 131 «брошенка».

Узнать покинутое хозяином транспортное средство можно по неухоженному внешнему виду, отсутствию колёс, дверей, спущенным шинам, выбитым стёклам, открытым дверям. Такие автомобили неделями стоят на одном месте.  

Если у вас во дворе находится такая машина, нужно обратиться в управу по месту жительства. Сотрудники полиции осматривают авто и ищут его хозяина. Если он добровольно не убирает машину, её отвозят на спецстоянку на улице Губкина. В течение полугода транспорт можно оттуда забрать, но придётся заплатить за его хранение там.

Если владелец машины не явился в течение полугода, авто утилизируют по решению суда.

Напомним, на конец сентября на дорогах Белгорода нашли 113 брошенных автомобилей. Весной прошлого года корреспондент «Бел.Ру» побывала на спецстоянке транспорта на улице Губкина и показала, что творится в таких местах.

Меня бросили: что творится на стоянке для автохлама с улиц Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2022 году в Белгороде нашли 113 брошенных автомобилейМеня бросили: что творится на стоянке для автохлама с улиц Белгорода
#Оксана Артемова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Брошенная машина#Автомобиль#Спецстоянка
Подпишитесь
Число погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом увеличилось до восьми человек
Вчера, 18:51
Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье
Сегодня, 00:59
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
28 октября, 13:11
Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела
Вчера, 13:20
В Белгороде собирают экипировку для военных и запускают новые маршруты: итоги недели
Вчера, 14:42
В Белгородской области начали выдавать детские справки в электронном виде
Вчера, 20:24