В Белгороде нашли 244 брошенные машины

Узнать покинутое хозяином транспортное средство можно по неухоженному внешнему виду, отсутствию колёс, дверей, спущенным шинам, выбитым стёклам, открытым дверям. Такие автомобили неделями стоят на одном месте.
Если у вас во дворе находится такая машина, нужно обратиться в управу по месту жительства. Сотрудники полиции осматривают авто и ищут его хозяина. Если он добровольно не убирает машину, её отвозят на спецстоянку на улице Губкина. В течение полугода транспорт можно оттуда забрать, но придётся заплатить за его хранение там.
Если владелец машины не явился в течение полугода, авто утилизируют по решению суда.
Напомним, на конец сентября на дорогах Белгорода нашли 113 брошенных автомобилей. Весной прошлого года корреспондент «Бел.Ру» побывала на спецстоянке транспорта на улице Губкина и показала, что творится в таких местах.