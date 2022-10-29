Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела

Телеканал «Белгород24» входит в структуру холдинга «Белгород-Медиа». Оператор Дмитрий Ярема сотрудничает со всеми силовыми структурами и часто выезжает на места чрезвычайных происшествий: пожары, аварии, обстрелы. А с начала спецоперации решил помогать российским военнослужащим, доставляет им гуманитарку. Ранение он получил в прошлую субботу, 22 октября, когда отвозил очередную партию гуманитарной помощи военным.