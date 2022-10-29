Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела

На опубликованном видео Дмитрий Ярема сообщает, что чувствует себя хорошо, уже перенёс две операции, идёт на поправку.
Самочувствие нормальное, иду на поправку, вторая операция сделана. Настрой боевой, всё вылечится, и будем дальше заниматься гуманитаркой, помогать ребятам.
Дмитрий Ярема
Телеканал «Белгород24» входит в структуру холдинга «Белгород-Медиа». Оператор Дмитрий Ярема сотрудничает со всеми силовыми структурами и часто выезжает на места чрезвычайных происшествий: пожары, аварии, обстрелы. А с начала спецоперации решил помогать российским военнослужащим, доставляет им гуманитарку. Ранение он получил в прошлую субботу, 22 октября, когда отвозил очередную партию гуманитарной помощи военным.
По данным холдинга «Белгород-Медиа», Дмитрий Ярема – координатор группы «НераVнодушные». По его словам, мина, ранившая его, была крупного калибра, судя по хвостовику.
Я услышал взрыв. Зазвенело в ушах. Меня опрокинуло на землю. Рука повисла плетью. Попробовал пошевелить пальцами – вроде двигаются.
Дмитрий Ярема, оператор
Ранение оказалось сквозным, но сложным – осколок раздробил кости. По словам медиков, Дмитрия ждут несколько операций и длительный период восстановления.