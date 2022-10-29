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Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела

Вчера, 10:20
Фото: 1MI
Оператор телеканала «Белгород24» Дмитрий Ярема пострадал, когда отвозил гуманитарную помощь российским военным, сообщает «Белпресса». У него тяжёлое ранение левой руки, сейчас он лечится в больнице.

На опубликованном видео Дмитрий Ярема сообщает, что чувствует себя хорошо, уже перенёс две операции, идёт на поправку.

Самочувствие нормальное, иду на поправку, вторая операция сделана. Настрой боевой, всё вылечится, и будем дальше заниматься гуманитаркой, помогать ребятам.
Дмитрий Ярема

Телеканал «Белгород24» входит в структуру холдинга «Белгород-Медиа». Оператор Дмитрий Ярема сотрудничает со всеми силовыми структурами и часто выезжает на места чрезвычайных происшествий: пожары, аварии, обстрелы. А с начала спецоперации решил помогать российским военнослужащим, доставляет им гуманитарку. Ранение он получил в прошлую субботу, 22 октября, когда отвозил очередную партию гуманитарной помощи военным.

По данным холдинга «Белгород-Медиа», Дмитрий Ярема – координатор группы «НераVнодушные». По его словам, мина, ранившая его, была крупного калибра, судя по хвостовику.

Я услышал взрыв. Зазвенело в ушах. Меня опрокинуло на землю. Рука повисла плетью. Попробовал пошевелить пальцами – вроде двигаются.
Дмитрий Ярема, оператор

Ранение оказалось сквозным, но сложным – осколок раздробил кости. По словам медиков, Дмитрия ждут несколько операций и длительный период восстановления.

Видео: https://t.me/belpressa/7504
Фото: «Белгород-Медиа»
#Оксана Артемова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Дмитрий Ярема#Миномётный обстрел#Ранение#Видео
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