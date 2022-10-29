На уборку улиц Белгорода зимой 2023 года потратят 18 млн рублей

Потратить на уборку снега зимой в областном центре готовы 18 044 305 рублей.
Согласно требованию МБУ «Белгорблагоустройство», в первую очередь работы должны проводиться на аварийных участках. Это места с ограниченной видимостью, подъёмы и спуски с большим уклоном, автобусные остановки и другие места, где водителю может потребоваться резкое торможение.
Помимо уборки снега и наледи на проезжей части, подрядчик должен распределять противогололёдные материалы. В том числе на лестничных сходах, тротуарах, остановках и площадках отдыха.
Интересно, что подрядчика ищут на следующий год — 2023. Получается, что приступит он к работе 1 января, а закончит уже следующей зимой 31 декабря 2023 года. При этом речь идёт о работе только в зимний период.
Заявки принимаются до 11 ноября.