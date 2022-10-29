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На двух участках дорог в Белгороде появятся новые светофоры почти за 5 млн рублей

Сегодня, 04:29
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
На сайте госзакупок появились две заявки на установку новых светофоров.

Заказчиком двух заявок выступило МБУ «Белгорблагоустройство». Новые светофоры появятся на пересечении улицы Корочанской и улицы Речной, а также на улице Будённого в районе дома № 14. Судя по документам, светофорные объекты будут светодиодными и плоскими, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением.

Для установки новых светофоров понадобится произвести демонтаж дорожных знаков, установленных на опоре, на стойках освещения и на металлических стойках, весь старый тротуар, асфальт и бортовые камни снимут и установят опорные стойки для пролётов до 24 метров. Перед установкой светофоров дорожное и тротуарное покрытия на участках дорог обновят и установят новые дорожные знаки.

На пересечении улицы Корочанской—улицы Речной появятся 11 трёхсекционных светофоров для автомобилистов и шесть двухсекционных для пешеходов. Начальная цена контракта — 3 543 895 рублей.

По улице Будённого установят шесть трёхсекционных светофоров для автомобилистов и два двухсекционных — для пешеходов. На ремонт этого участка дороги заказчик готов выделить 1 143 412 рублей.

Ремонтные работы должны завершить к 31 декабря 2022 года.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Светофоры#Ремонтные работы
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