На двух участках дорог в Белгороде появятся новые светофоры почти за 5 млн рублей

Заказчиком двух заявок выступило МБУ «Белгорблагоустройство». Новые светофоры появятся на пересечении улицы Корочанской и улицы Речной, а также на улице Будённого в районе дома № 14. Судя по документам, светофорные объекты будут светодиодными и плоскими, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением.