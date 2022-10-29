Два переселенца из Белгородской области по приезде в Подмосковье попали в больницу

Первая группа переселенцев из обстреливаемых районов Белгородской области приехала в Подмосковье утром 29 октября. Накануне на вокзале в Белгороде их проводил Вячеслав Гладков. Белгородцы будут временно жить в санаториях и детских лагерях Московской области. Разместиться им помогали заместитель губернатора Белгородской области Андрей Милёхин и министр труда и соцзащиты Елена Батанова.
По приезде белгородцев осмотрели медики, двоих забрали в больницу – молодого человека с ангиной и беременную женщину. Состояние обоих стабильно, угроз никаких нет.
На следующей неделе из Белгородской области уедут ещё 300 человек. Их отправят в Тульскую область.
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