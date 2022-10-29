Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два переселенца из Белгородской области по приезде в Подмосковье попали в больницу

Вчера, 15:27
Фото: 1MI
У мужчины диагностировали ангину, он находится под контролем врачей, состояние стабильное, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Также госпитализировали беременную женщину на 39-й неделе. Угроз жизни и здоровью нет, она лежит в стационаре.

Первая группа переселенцев из обстреливаемых районов Белгородской области приехала в Подмосковье утром 29 октября. Накануне на вокзале в Белгороде их проводил Вячеслав Гладков. Белгородцы будут временно жить в санаториях и детских лагерях Московской области. Разместиться им помогали заместитель губернатора Белгородской области Андрей Милёхин и министр труда и соцзащиты Елена Батанова.

По приезде белгородцев осмотрели медики, двоих забрали в больницу – молодого человека с ангиной и беременную женщину. Состояние обоих стабильно, угроз никаких нет.

На следующей неделе из Белгородской области уедут ещё 300 человек. Их отправят в Тульскую область.



#Оксана Артемова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Московская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Число погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом увеличилось до восьми человек
Вчера, 18:51
Белгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье
Сегодня, 00:59
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
28 октября, 13:11
Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела
Вчера, 13:20
В Белгороде собирают экипировку для военных и запускают новые маршруты: итоги недели
Вчера, 14:42
В Белгородской области начали выдавать детские справки в электронном виде
Вчера, 20:24