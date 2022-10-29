Два переселенца из Белгородской области по приезде в Подмосковье попали в больницу

Первая группа переселенцев из обстреливаемых районов Белгородской области приехала в Подмосковье утром 29 октября. Накануне на вокзале в Белгороде их проводил Вячеслав Гладков. Белгородцы будут временно жить в санаториях и детских лагерях Московской области. Разместиться им помогали заместитель губернатора Белгородской области Андрей Милёхин и министр труда и соцзащиты Елена Батанова.