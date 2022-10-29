В Валуйках для семьи с детьми-инвалидами купят дом за 4 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка от администрации Валуйского горокруга на приобретение жилого дома в городе Валуйки для семьи с детьми-инвалидами.
Общая площадь земельного участка должна составить не менее 300 кв. м., а площадь жилого дома — не менее 57 кв. м. В доме должна быть минимум одна комната, коридор, кухня и санузел.
Судя по документам, купят только дом с хорошим ремонтом без дефектов, с установленными ванной, конфорочной газовой плитой, мойкой и электрооборудованием. Отопление на участке должно быть индивидуальное.
Начальная цена контракта — 4 001 400 рублей.