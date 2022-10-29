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В Валуйках для семьи с детьми-инвалидами купят дом за 4 млн рублей

Сегодня, 05:40
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Жилой дом закупят в городе Валуйки Белгородской области.

На сайте госзакупок появилась заявка от администрации Валуйского горокруга на приобретение жилого дома в городе Валуйки для семьи с детьми-инвалидами.  

Общая площадь земельного участка должна составить не менее 300 кв. м., а площадь жилого дома — не менее 57 кв. м. В доме должна быть минимум одна комната, коридор, кухня и санузел.

Судя по документам, купят только дом с хорошим ремонтом без дефектов, с установленными ванной, конфорочной газовой плитой, мойкой и электрооборудованием. Отопление на участке должно быть индивидуальное.

Начальная цена контракта — 4 001 400 рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Валуйки#Белгородская область#Семьи с детьми#Дети-инвалиды#Жилой дом#Госзакупки#Эксклюзив
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