Число погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом увеличилось до восьми человек

Около шести вечера 28 октября на 17 км автодороги «Шебекино-Короча» произошла страшная авария.
Рабочие возвращались домой с предприятия на служебном автомобиле «ГАЗель».
Водитель «ГАЗели» не увидел на обочине бензовоз «УРАЛ», стоявший без опознавательных знаков и врезался в него. Всё произошло на неосвещённом участке дороги.
Как оказалось, услуги по перевозке граждан не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В результате аварии пострадали только пассажиры и водитель микроавтобуса. Восемь рабочих погибли, ещё трое, включая автомобилиста, доставлены в больницу.
В Следкоме возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.