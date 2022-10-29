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Число погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом увеличилось до восьми человек

Вчера, 15:51
Фото: https://iz.ru/
В Следкоме по Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели людей в аварии в Шебекинском горокруге.

Около шести вечера 28 октября на 17 км автодороги «Шебекино-Короча» произошла страшная авария.

Рабочие возвращались домой с предприятия на служебном автомобиле «ГАЗель».

Водитель «ГАЗели» не увидел на обочине бензовоз «УРАЛ», стоявший без опознавательных знаков и врезался в него. Всё произошло на неосвещённом участке дороги.

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Как оказалось, услуги по перевозке граждан не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В результате аварии пострадали только пассажиры и водитель микроавтобуса. Восемь рабочих погибли, ещё трое, включая автомобилиста, доставлены в больницу.

В Следкоме возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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