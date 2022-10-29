Черноморский флот отбил террористическую атаку украинских дронов у Севастополя

Утром 29 октября в 04:20 началась террористическая атака беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда у Севастополя. Российские корабли сбили девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов – все воздушные цели были уничтожены.