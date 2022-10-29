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Черноморский флот отбил террористическую атаку украинских дронов у Севастополя

Вчера, 14:33
Министерство обороны России рассказало о террористическом акте со стороны Украины, который был успешно отражён российскими военными утром 29 октября. По данным Минобороны РФ, обучение украинских военнослужащих вели британские специалисты.

Утром 29 октября в 04:20 началась террористическая атака беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда у Севастополя. Российские корабли сбили девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов – все воздушные цели были уничтожены.

Повреждён морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. По заявлению Минобороны, подготовкой террористического акта и обучением украинских военнослужащих занимались британские специалисты. Они же участвовали в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

После отбитой атаки губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все доступные трансляции с городских камер будут закрыты, спецслужбы работают с теми, кто публикует видеозаписи с работой ПВО.

#Оксана Артемова#Происшествия#Операция на Украине#Севастополь
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