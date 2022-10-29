Белгородскую область накроет дождём и сильным ветром

В связи с сильным ветром, на территории региона есть угроза обрыва линий связи и электропередачи в населённых пунктах, падения деревьев и слабоукреплённых конструкций на машины и людей. В зону возможного отключения электроэнергии попадают 1596 населённых пунктов и 337 217 домов.