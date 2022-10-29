Белгородскую область накроет дождём и сильным ветром

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днём – 9-14 градусов тепла.
В связи с сильным ветром, на территории региона есть угроза обрыва линий связи и электропередачи в населённых пунктах, падения деревьев и слабоукреплённых конструкций на машины и людей. В зону возможного отключения электроэнергии попадают 1596 населённых пунктов и 337 217 домов.
Также сохраняется риск роста числа ДТП, поэтому спасатели рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и не ставить машины под деревьями и рекламными щитами.