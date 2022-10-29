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Белгородскую область накроет дождём и сильным ветром

Вчера, 14:21
Фото: 1MI
30 октября в регионе ожидается сильный ветер до 17 м/с, который будет сопровождаться дождями, передаёт ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Погода

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днём –  9-14 градусов тепла.

В связи с сильным ветром, на территории региона есть угроза обрыва линий связи и электропередачи в населённых пунктах, падения деревьев и слабоукреплённых конструкций на машины и людей. В зону возможного отключения электроэнергии попадают 1596 населённых пунктов и 337 217 домов.

Также сохраняется риск роста числа ДТП, поэтому спасатели рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и не ставить машины под деревьями и рекламными щитами.

#Оксана Артемова#Общество#Белгородская область#МЧС#Прогноз погоды#Плохая погода#Погода
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