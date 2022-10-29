Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

11 школьников Белгородской области получат по миллиону рублей на образование

Сегодня, 08:14
Фото: правительство Белгородской области
В «Артеке» подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» для старшеклассников, победителями стали 18 детей из Белгородской области, рассказали в региональном правительстве.

Всего участие в конкурсе приняли 1500 школьников из всех регионов России, 48 детей представляли Белгородскую область и 18 из них стали победителями.

11 учеников 10 класса получат по 1 млн рублей, который они смогут потратить на образование. Ещё семь учащихся 8-9 классов выиграли по 200 тысяч рублей.

Победителями от Белгородской области стали Татьяна Соколова, Дарья Судовцева, Станислав Маринчу, Кристина Чермошенцева, Кирилл Александров, Полина Белкина, Денис Левшин, Ефим Срывкин, Анастасия Колодько, Виктория Гайдукова, Анастасия Стрекалова, Полина Мордовская, Нина Быхтина, Иван Носатов, Кирилл Тимошенко, Анастасия Губернаторова, Александр Миронюк и Арина Безрук.

Большинство победителей учились в лицее №32 и Центре образования №15 «Луч» Белгорода. За это обе школы получат по 2 млн рублей.

 

 

Фото: правительство Белгородской области
Читайте также:
В Белгороде два школьника выиграли по 1 млн рублейПутёвки в «Артек» выиграли 30 школьников Белгородской областиШкольник из Белгорода выиграл возможность льготного поступления в МГИМО
#Оксана Артемова#Общество#Белгородская область#Белгород#Большая перемена#Конкурс «Большая перемена»#Артек
Подпишитесь
Переселенцы из Белгородской области прибыли в Подмосковье
Сегодня, 08:31
В Белгороде завершился конкурс на создание арт-объекта в рамках премии «Кардо»
Сегодня, 09:32
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
Вчера, 13:11
Оператор белгородского телеканала получил ранение во время миномётного обстрела
Сегодня, 13:20
На двух участках дорог в Белгороде появятся новые светофоры почти за 5 млн рублей
Сегодня, 07:29
В Белгороде депутатов судят за книгу с признаками экстремизма
27 октября, 18:50