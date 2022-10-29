11 школьников Белгородской области получат по миллиону рублей на образование

Всего участие в конкурсе приняли 1500 школьников из всех регионов России, 48 детей представляли Белгородскую область и 18 из них стали победителями.
11 учеников 10 класса получат по 1 млн рублей, который они смогут потратить на образование. Ещё семь учащихся 8-9 классов выиграли по 200 тысяч рублей.
Победителями от Белгородской области стали Татьяна Соколова, Дарья Судовцева, Станислав Маринчу, Кристина Чермошенцева, Кирилл Александров, Полина Белкина, Денис Левшин, Ефим Срывкин, Анастасия Колодько, Виктория Гайдукова, Анастасия Стрекалова, Полина Мордовская, Нина Быхтина, Иван Носатов, Кирилл Тимошенко, Анастасия Губернаторова, Александр Миронюк и Арина Безрук.
Большинство победителей учились в лицее №32 и Центре образования №15 «Луч» Белгорода. За это обе школы получат по 2 млн рублей.