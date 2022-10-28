Яйца дракона, храм со звездами и крутые холмы — чем удивит Котовский район

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий-2022» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Котовский район расположен в северной части Волгоградской области. На севере он граничит с Жирновским и Руднянским районами; на востоке — с Камышинским; на юге — с Ольховским; на западе — с Даниловским. Административный центр — город Котово, от которого до Волгограда 214 километров. Население района составляет 29 453 человека.
История района берет свое начало в 1820 году. В это время существовала так называемая слобода Котово, относившаяся к Камышинскому уезду. Она образовалась между 1820 и 1825 годами. Слобода протянулась по реке Казанке. Первым поселенцем стал выходец из Харьковской губернии Котенко. Со временем сюда стали съезжаться переселенцы из Харьковской и Полтавской губерний.
В 1861 году образовалась Котовская волость. Здесь были урядник, суд, сберкасса общества, земская станция по перевозке пассажиров и почты, заезжий двор с пятью повозками. Вскорости тут появились фельдшерский пункт и «пожарка». Спустя года местные даже соорудили здесь водопровод, отличавшийся тем, что вода в нем текла по трубам сама собой — самотеком.
В 1706 году в России была введена монополия на торговлю солью. Правительство
переселило крестьян из Полтавской и Харьковской губерний — опытных солевозов в
районы Поволжья. Через котовские территории пролегал чумацкий тракт по перевозке соли с озера Эльтон в центральный район России. Соляной промысел являлся важной отраслью добывающей промышленности края.
Нынешнее село Бурлук Котовского района – одно из старейших. Его заселение началось к концу XVII века. Село Коростино заселилось в начале XVIII в. Через него проходил соляной трап. По преданию, оно служило притоном для разбойников, грабивших солевозов.
Котовский район появился в 1935 году на базе 12 населенных
пунктов Камышинского и 6 – Даниловского районов с центром в селе Котово. В 40-х годах XX в нем стартовали разработки нефти и газа, что послужило притоку населения в район. Территория между селами Котово и Серино начала застраиваться. В 1966 году их объединили и преобразовали в город Котово.
Любители живописной природы посещают Медведицкую гряду неподалеку от села Перещепное. Это самая высокая точка Волгоградской области – 358 метров над уровнем моря. Путешественников удивляют и заставляют изрядно напрячься во время походов и экскурсий крутые спуски и пологие подъемы, овраги и холмы. В целом туристам советуют прогуляться по природным местечкам самого села Перещепное, так как эта территория отличается пышной лесистой растительностью и особым рельефом с крутыми подъемами, которыми другие части района похвастаться не могут.
Оригинальная изюминка района - «Яйца динозавра». В июле 2010 года около села Мокрая Ольховка в овраге, размытом водой из-за половодья, местные обнаружили 15 окаменелых шаров диаметром 1-1,5 метра на глубине примерно 10-12 метров. Внутри нескольких расколотых окаменелостей обнаружились полости, содержащие смесь из мелкого песка и гранулированного металла.
Специалист из Москвы, приезжавший сюда, предположил, что это яйца динозавров, но волгоградские ученые эту версию не поддержали, а вот название к этим шарам так и прилипло, ведь с виду они очень похожи на громадные яйца какого-то существа. На территории Волгоградской области в эпоху динозавров плескалось теплое доисторическое море, поэтому здесь чаще обнаруживают останки морских рептилий, вроде ихтиозавров. К тому же самое крупное найденное яйцо динозавра не превышает 30 сантиметров в длину. Еще один специалист предположил, что эти «яйца» — известковые образования, а доцент ВГСПУ Сергей Моников уверен, что это выходы железной породы.
«Такие вещи называют „конкреции“, — отмечает краевед Роман Шкода. — Это — донные отложения древнего моря, впрочем аномально большого размера. Лабораторный анализ показал, что на 70% шары состоят из двуокиси кремния, остальное — железо и магний. Конкретно эта разновидность конкреций называется „септарией“. В общем, не яйца динозавров, но всё равно уникальное природное явление!»
В Котовский район часто заезжают туристы, любящие охоту. Здесь есть компании, предлагающие снегоходные прогулки по живописным уголкам природы, охоту на утку, гуся, кабана. Охота возможна с загоном, с подхода или с вышки, в зависимости от интересующей путешественника дичи. Одна из баз, например, расположена в селе Моисеево. Здесь также можно арендовать комнату отдыха и переночевать.
Отметим, что в целом животный мир района представлен отрядами грызунов и хищных, а также классом птиц. Здесь можно встретить зайца-русака, суслика, степную мышовку, полевку, лисицу, волка, степного хорька, прыткую ящерицу, степную гадюку, желтобрюхого полоза, большого тушканчика, ласку, серого журавля, дрофу, стрепета, степную пустельгу и жаворонка.
Облюбовали район и рыбаки. Необыкновенный рельеф района сформирован отчасти 11 реками, на которых можно совместить активный отдых с возможностью насладиться природой. Так, здесь протекают Медведица, Большая Казанка, Малая Казанка, Ольховка Мокрая, Солодовка, Бурлук, их посещают чаще всего.
В водоемах водятся такие рыбы, как быстрянка, бычок, голавль, гольян, горчак, густера, елец, карась, красноперка, лещ, окунь, пескарь, плотва, ротан, синец, судак, чехонь, щука и ерш. Встречаются также озерная и ручьевая форель. Карпа и сома поймать крайне тяжело, так как они обитают в глубоких местах.
Храм с большой и необычной историей здесь всего один, это Храм Михаила Архангела в Котово. Он был построен в конце XVIII века. Его возвели в виде продолговатого корабля: длиной 37.5 метров, шириной 18 метров и высотой 37.5 метров. Стены были выложены из тяжелого обожженного кирпича. В советское время в нем обустроили клуб. В годы Великой Отечественной войны храм полностью разрушился.
В 1988 году местные жители попросили открыть молитвенный дом. Храм решили восстанавливать и даже оставили по благословению архиепископа старое наименование. Фотографий старой церкви не осталось, поэтому ее восстанавливали по воспоминаниям старожилов.
Реконструкция велась с 1995 по 1999 годы. Сперва восстановили само здание, в 1996 году начали расписывать стены. Центральный иконостас расписал и выполнил резьбу по дереву котовский художник Валентин Сушинский. Затем начали возводить хозпостройки при церкви. Работы велись до 2012 года и не прекращаются и сейчас — храм постоянно развивается.
Сейчас в церкви находятся частицы мощей из Звериницких пещер Киева. При храме работает воскресная школа с ремонтными мастерскими.
Это единственный на весь район храм он считается одним из красивейших храмов Волгоградской Епархии: здание окрашено в желтый цвет, а купола и крыша — в небесно-голубой, кстати, на них нарисованы золотые звезды, которые выступают в качестве отсылки к Вифлеемской звезде и Богородице. Форма церкви символизирует крест Христа, через который христиане получили спасение душ.
Верующие туристы часто посещают в Котовском районе родник «Десятая Пятница». По преданию он был назван в честь явления иконы Святой Параскевы на десятую пятницу после Пасхи. Вокруг него обустроено укрытие в виде домика. Внутри расположены иконы и скамейка для отдыха. Ежегодно родник освящает священник.
В Котово немало памятников, но чаще всего туристам показывают Скорбящего воина на центральной площади. Скульптуру открыли 9 мая 1983 года, в год 40-летия Сталинградской битвы. Памятник посвящен воинам-котовчанам, погибшим на полях сражения в 1939 году и 1941−1945 годах. В апреле 1989 года была издана Книга Памяти района, в которой указаны 3289 имен погибших в годы Великой Отечественной войны, а 9 мая 1989 года один экземпляр был замурован у вечного огня, символизируя братскую могилу всех погибших.
Туристам также любят показывать «Историко-краеведческий музей». Он был открыт по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая 1985 года. В настоящее время в нем доступны 10 залов, основной фонд музея насчитывает 12663 экспоната.
Второй музей — Музейно-выставочный центр имени художника Н. С. Васильченко. Расположен он в селе Коростино, в здании Коростинской школы. В структуру Центра входят галерея, передвижной выставочный зал, музей личных вещей художника, этнографический музей, зал боевой славы.
Третий музей — Музей Заслуженного артиста РСФСР, солиста Большого театра П. С. Глубокого. Фонд музея составляют переданные артистом театральные костюмы, личные вещи, фотографии, письма. Музей расположен на малой Родине артиста в селе Мирошники.
Котовчане любят вспоминать своего известного земляка Ивана Шаповалова, продюсера известной российской группы «Тату», который родился в Котово в 1966 году. В 2003 году коллектив занял третье место на «Евровидении».
Жила семья продюсера на улице Разина, рассказывает житель Котово Александр Касьянов. «Надежда Шаповалова, мать Ивана, работала учителем в школе. Ее учениками были тысячи детишек, которые сейчас уже взрослые люди. Спустя время родители Ивана продали квартиру в Котово и переехали в Подмосковье. Надежда Ричардовна очень тосковала по Котово, так рассказывали те, кто с ней общался», — вспоминает Александр.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».