Вячеслав Гладков везёт новую экипировку белгородским военнослужащим в соседний регион

В своих соцсетях губернатор области сообщил, что утром 28 октября отправился в соседний регион, чтобы проследить за качественным размещением белгородцев в воинской части.
Посмотрю, как они разместились, постараюсь успеть к завтраку, посмотреть, чем кормят. Понимаю, что и мамы, и жены переживают: как одеты, как кормят, где спят? Постараюсь этой информацией поделиться с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона отметил, что везёт с собой ту экипировку, которая была собрана благодаря помощи бизнеса Белгородской области.
Везу с собой ту помощь в обмундировании, которую собрали вместе с бизнесом. Нашим парням это очень важно. И сегодня передам привет от жителей Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 27 октября глава региона рассказал, что выдают мобилизованным из дополнительного обмундирования: полиуретановые сапоги, спальные мешки, коврики под спальные мешки, варежки с открывающимися пальцами, рюкзаки, кожаные зимние берцы, термобелье и термоноски, флисовые кофты и дождевики.