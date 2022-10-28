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Вячеслав Гладков проводит на вокзале 580 белгородцев в Подмосковье

Сегодня, 04:00
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор области пообещал проводить на вокзале 580 белгородцев, которые отправятся на временное проживание в санатории и детские лагеря Подмосковья.

В своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что планирует самостоятельно проводить на вокзале переселенцев в Московскую область.

Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах. И, конечно, надеемся, что всё это продлится очень недолго и все, кто сейчас уезжает, быстро вернутся в свои дома и квартиры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 28 октября в Московскую область отправляются первые переселенцы из Белгородской области. На следующей неделе ещё 300 белгородцев отправят на временное размещение в Тульскую область.

Первых 580 переселенцев из Белгородской области завтра отправят в Подмосковье
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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Переселенцы
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