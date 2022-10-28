Вячеслав Гладков проводит на вокзале 580 белгородцев в Подмосковье

В своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что планирует самостоятельно проводить на вокзале переселенцев в Московскую область.
Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах. И, конечно, надеемся, что всё это продлится очень недолго и все, кто сейчас уезжает, быстро вернутся в свои дома и квартиры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 28 октября в Московскую область отправляются первые переселенцы из Белгородской области. На следующей неделе ещё 300 белгородцев отправят на временное размещение в Тульскую область.