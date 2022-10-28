Власти Украины заявили о возможном наступлении Армии России из Брянской области

Брянцев запугивают возможным наступлением российский войск возле Брянской области. Такие заявления поступают от украинских властей.
Представитель украинского Генштаба Алексей Громов сообщил, что Россия якобы собирается наступать на Киев через Беларусь. Он уточнил, что наступление может вестись через Чернобыльскую зону или Черниговскую область, граничащую с Брянской.
В наступлении будут участвовать мобилизованные россияне, заявил Громов.
В Сети разного рода фейки публиковались неоднократно. Белгородцев недавно пугали тем, что танки ВСУ вошли на территорию региона.