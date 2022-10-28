Власти хотят привлечь 608,5 млрд рублей инвестиций в Белгородскую область

В Белгородскую область к 2025 году планируют привлечь 608,5 млрд рублей инвестиций. Эти цифры озвучили в прогнозе социально-экономического развития региона.
С докладом о прогнозе на плановый период выступил замгубернатора Дмитрий Гладский. Развитие экономики региона позволило предположить, что в 2025 году валовый региональный продукт увеличится до 1,5 трлн рублей – 105,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Положительный прогноз касается также сельского хозяйства, строительства – 104,9 % и 115 % соответственно.
В августе губернатор Вячеслав Гладков доложил президенту Владимиру Путину о состоянии экономики региона. К концу 2022 года планировалось увеличить ВРП области ещё на 50 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ВРП Белгородской области в 2022 году может достигнуть 1,4 трлн рублей.