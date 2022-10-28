Власти хотят привлечь 608,5 млрд рублей инвестиций в Белгородскую область

С докладом о прогнозе на плановый период выступил замгубернатора Дмитрий Гладский. Развитие экономики региона позволило предположить, что в 2025 году валовый региональный продукт увеличится до 1,5 трлн рублей – 105,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Положительный прогноз касается также сельского хозяйства, строительства – 104,9 % и 115 % соответственно.