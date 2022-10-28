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Власти хотят привлечь 608,5 млрд рублей инвестиций в Белгородскую область

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI
Цифры озвучили в прогнозе социально-экономического развития региона. Планируется, что эти деньги привлекут до 2025 года, сообщили в областном правительстве.

В Белгородскую область к 2025 году планируют привлечь 608,5 млрд рублей инвестиций. Эти цифры озвучили в прогнозе социально-экономического развития региона.

С докладом о прогнозе на плановый период выступил замгубернатора Дмитрий Гладский. Развитие экономики региона позволило предположить, что в 2025 году валовый региональный продукт увеличится до 1,5 трлн рублей – 105,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Положительный прогноз касается также сельского хозяйства, строительства – 104,9 % и 115 % соответственно.

В августе губернатор Вячеслав Гладков доложил президенту Владимиру Путину о состоянии экономики региона. К концу 2022 года планировалось увеличить ВРП области ещё на 50 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ВРП Белгородской области в 2022 году может достигнуть 1,4 трлн рублей.

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Инвестиции#Планы бюджета
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