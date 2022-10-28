Владимир Зотов учредил ещё один ресторан «Ривьера» в Белгороде

У основного ресторана дела идут не очень: по итогам 2021 года чистый убыток составил 11,4 млн рублей. Это при росте выручки почти до 134 млн рублей. Говорит ли создание нового ООО о скором появлении нового ресторана или это будет вспомогательная фирма, созданная для других целей, на сегодня неизвестно.