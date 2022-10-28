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Владимир Зотов учредил ещё один ресторан «Ривьера» в Белгороде

Вчера, 14:02
Фото: 1MI
Самый богатый человек региона стал бенефициаром очередного общества с ограниченной ответственностью.

Депутат облдумы и лидер топа самых богатых жителей Белгородской области учредил ещё один ресторан «Ривьера» — ООО называется «Ресторан Ривьера-Сити». Юридический адрес Общества — на берегу Везёлки по улице Харьковская, 8а, где располагается офис «Агро-Белогорья».

Отрасль деятельности — ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого и самообслуживания.

Совладельцем Зотова стал Дмитрий Макаров, получивший 15% доли в уставном капитале. Макаров, известный отельер, вёл программу на телеканале «Пятница», имеет такие же доли в 15% в ресторане «Ривьера» возле аквапарка, а также в МЦ «Ривьера» и в ООО «Ривьера».

Директором новой организации стала Вера Горина — руководитель и «Ривьеры» на улице Прелестной.

У основного ресторана дела идут не очень: по итогам 2021 года чистый убыток составил 11,4 млн рублей. Это при росте выручки почти до 134 млн рублей. Говорит ли создание нового ООО о скором появлении нового ресторана или это будет вспомогательная фирма, созданная для других целей, на сегодня неизвестно.

 

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#Евгений Грицков#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Владимир зотов#Ресторан Ривьера#Новое ООО Зотова
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