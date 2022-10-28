В нацпроекте ИРИ названы достижения Томской области

Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и эксперты выяснили, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодых россиян.
Так, в Томске проведена реконструкция аэропорта. В результате его площадь стала больше фактически в три раза и занимает 11 тыс. кв. м. Там появились комфортные VIP- и бизнес-залы, обустроен командно-диспетчерский пункт, центр управления полетами.
За счет ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» в Томске построен центр водных видов спорта «Звездный», в котором располагается лучший за Уралом бассейн. На возведение объекта из федерального и регионального бюджетов было выделено свыше 1 млрд рублей.
В рамках празднования 75-летия области открыт реконструированный участок набережной реки Ушайки, которая занимает территорию от Большого концертного зала до Каменного моста. Ремонт данного объекта является частью проекта «Томские набережные», стоимость работ достигла порядка 1 млрд рублей.
В южной части Томска была возведена двухуровневая дорожная развязка, ее строительство заняло пять лет. Она соединила Богашевский и Коларовский тракты с поселком Зональная Станция. На строительство кольцевого пересечения, шестиполосного путепровода, примыкания Богашевского тракта к площади Южной, кольцевого пересечения нескольких улиц потрачено 1,8 млрд рублей. Помимо этого, проведен тоннель под железной дорогой и уложено 4,5 км асфальта.
В Томске более 20 лет не строились школы. В последние годы возведение образовательных учреждений возобновилось. Так, в микрорайоне Зеленые Горки для 1100 учеников открыла двери школа. В ней имеют возможность обучаться дети с ограниченными возможностями.