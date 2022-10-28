В нацпроекте ИРИ названы достижения Томской области

В южной части Томска была возведена двухуровневая дорожная развязка, ее строительство заняло пять лет. Она соединила Богашевский и Коларовский тракты с поселком Зональная Станция. На строительство кольцевого пересечения, шестиполосного путепровода, примыкания Богашевского тракта к площади Южной, кольцевого пересечения нескольких улиц потрачено 1,8 млрд рублей. Помимо этого, проведен тоннель под железной дорогой и уложено 4,5 км асфальта.